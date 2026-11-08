FOTO Atenție șoferi! Trafic dirijat de piloți, la ieșirea din Neamț către Iași
SOCIALACTUALITATEIAȘI

FOTO Atenție șoferi! Trafic dirijat de piloți, la ieșirea din Neamț către Iași

Croitoru Angela
de Croitoru Angela

Dacă aveți de mers către Iași, trebuie să știți că, pe Europeana 85 – Drumul Național (DN) 2 la intersecția cu DN 28, în satul Traian, comuna Săbăoani, la ieșirea din județul Neamț către Iași se circulă dirijat, cu piloți.

FOTO Atenție șoferi! Trafic dirijat de piloți, la ieșirea din Neamț către IașiDirecția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, secția regională a CNAIR, anunță lucrări de turnare asflat în zona menționată.

FOTO Atenție șoferi! Trafic dirijat de piloți, la ieșirea din Neamț către Iași„Reparații asfaltice pe DN 2, Traian (jud. Neamț) – limită cu județul Iași (intersecție cu DN 28 – Castelul de Apă). Traficul pe acest sector se desfășoară dirijat de piloți. Circulați cu atenție și cu respectarea semnalizării instituite!”, informează DRDP Iași.

FOTO Atenție șoferi! Trafic dirijat de piloți, la ieșirea din Neamț către IașiImagini: DRDP Iași

Autor:

Croitoru Angela
Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
ROADPOL nocturn: trei „premianți” la alcool, „0” la drogtest!
ROADPOL nocturn: trei „premianți” la alcool, „0” la drogtest!

Ultima ora