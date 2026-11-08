FOTO Atenție șoferi! Trafic dirijat de piloți, la ieșirea din Neamț către Iași

Dacă aveți de mers către Iași, trebuie să știți că, pe Europeana 85 – Drumul Național (DN) 2 la intersecția cu DN 28, în satul Traian, comuna Săbăoani, la ieșirea din județul Neamț către Iași se circulă dirijat, cu piloți.

Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, secția regională a CNAIR, anunță lucrări de turnare asflat în zona menționată.

„Reparații asfaltice pe DN 2, Traian (jud. Neamț) – limită cu județul Iași (intersecție cu DN 28 – Castelul de Apă). Traficul pe acest sector se desfășoară dirijat de piloți. Circulați cu atenție și cu respectarea semnalizării instituite!”, informează DRDP Iași.

Imagini: DRDP Iași