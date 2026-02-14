FOTO. Atenție șoferi – razie în trafic în Neamț și Bacău

Șoferii aflați în trafic în noaptea de 14 spre 15 februarie ar putea fi trași pe dreapta de echipaje de poliție care efectuează o razie în principal pentru depistarea celor sub influența alcoolului, dar nu numai. „În noaptea de 14/15 februarie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț vor acționa pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule aflați sub influența alcoolului și/sau a substanțelor psihoactive. Activitățile vizează reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Polițiștii vor acționa pe principalele artere rutiere din județ, utilizând aparatele din dotare pentru testarea consumului de alcool și substanțe psihoactive. Oamenii legii recomandă conducătorilor auto să adopte un comportament responsabil în trafic, să nu urce la volan după consumul de alcool sau substanțe interzise și să aleagă alternative sigure de deplasare, pentru protejarea propriei vieți și a celorlalți participanți la trafic. O acțiune similară a fost anunțată de IPJ Bacău.

FOTO IPJ Neamț