INFRACȚIONALACTUALITATEBACĂU

FOTO. Atenție șoferi – razie în trafic în Neamț și Bacău

de Sofronia Gabi

FOTO. Atenție șoferi – razie în trafic în Neamț și BacăuȘoferii aflați în trafic în noaptea de 14 spre 15 februarie ar putea fi trași pe dreapta de echipaje de poliție care efectuează o razie în principal pentru depistarea celor sub influența alcoolului, dar nu numai. „În noaptea de 14/15 februarie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț vor acționa pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule aflați sub influența alcoolului și/sau a substanțelor psihoactive. Activitățile vizează reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Polițiștii vor acționa pe principalele artere rutiere din județ, utilizând aparatele din dotare pentru testarea consumului de alcool și substanțe psihoactive. Oamenii legii recomandă  conducătorilor auto să adopte un comportament responsabil în trafic, să nu urce la volan după consumul de alcool sau substanțe interzise și să aleagă alternative sigure de deplasare, pentru protejarea propriei vieți și a celorlalți participanți la trafic. O acțiune similară a fost anunțată de IPJ Bacău.

FOTO IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Neamț. Scandal după o tamponare – 2 bărbați au fost reținuți

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Neamț. Scandal după o tamponare – 2 bărbați au fost reținuți

Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore...
INFRACȚIONAL

Piatra-Neamț | Trei persoane, bănuite de înșelăciune și furt, oprite în trafic. Două au fost reținute

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au documentat, la...
ACTUALITATE

Se întoarce iarna. Meteorologii anunță strat de nea și ninsori viscolite

După ce ziua de 14 februarie a adus valori...
Infracțional Neamț

Accident la Roman – un TIR s-a răsturnat în afara carosabilului. Șoferul a scăpat nevătămat

Un TIR încărcat cu marfă, inclusiv produse alimentare, s-a...
ACTUALITATE

Iași. Medic cardiolog judecat pentru luare de mită

Un medic cardiolog din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon” Iași...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale