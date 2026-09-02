FOTO. Atenție șoferi – ample controale ISCTR în trafic

Conducătorii auto, în special cei care conduc camioane supraîncărcate, sunt vizați de un amplu control al inspectorilor ISCTR. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier anunță că vor fi verificate și tahografele în cadrul acțiunii care va avea loc pe principalele artere rutiere. Scopul declarat al acțiunii este combaterea transporturilor ilegale, protejarea infrastructurii rutiere, precum și respectarea normelor legale în vigoare.

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Verificările vor avea loc în toată țara. „Obiectivele noastre sunt ferme: protejarea infrastructurii rutiere și respectarea strictă a legii.

Fiecare acțiune din trafic vizează direct:

Mase și dimensiuni: Stopăm vehiculele supraîncărcate care distrug asfaltul.

Legalitate totală: Verificăm documentele de transport și timpii de odihnă ai șoferilor.

Siguranță tehnică: Eliminăm din trafic vehiculele cu defecțiuni periculoase.

Protejăm drumurile publice, combatem concurența neloială și garantăm siguranța tuturor participanților la trafic!”, anunță ISCTR.

FOTO: Facebook ISCTR.

(G. S.)