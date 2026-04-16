FOTO. Anexa unei locuințe din Vânători Neamț distrusă de flăcări și incendii de vegetație în Piatra Neamț și Bârgăuani

de Popa Denisa

Un incendiu puternic a izbucnit marți după-amiază, 15 aprilie, într-o gospodărie din comuna Vânători Neamț, distrugând o anexă folosită pentru depozitarea plantelor furajere. Alarma a fost dată în jurul orei 16:00, prin apel la 112, iar la fața locului au intervenit pompierii din Târgu Neamț, alături de voluntarii din cadrul SVSU și echipaje de poliție.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră întreaga construcție din lemn, cu o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. În urma incendiului au ars circa 500 de kilograme de plante furajere și alte 500 de kilograme de resturi vegetale. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea focului la alte clădiri din gospodărie. Cauza probabilă a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații deschise.FOTO. Anexa unei locuințe din Vânători Neamț distrusă de flăcări și incendii de vegetație în Piatra Neamț și BârgăuaniÎn aceeași perioadă, pompierii au intervenit și pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată. Unul a avut loc pe strada Negoiului din Piatra Neamț, unde au ars arbuști și vegetație pe o suprafață de aproximativ 0,01 hectare. Cel de-al doilea incendiu s-a produs în satul Bălănești, comuna Bârgăuani, afectând circa trei hectare de vegetație uscată și stuf. Și în aceste cazuri, cauza probabilă a fost focul deschis în spații deschise.

Foto: ISU Neamț

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
FOTO. Accident în Piatra Neamț, la ieșirea spre Bicaz
FOTO. Accident în Piatra Neamț, la ieșirea spre Bicaz

