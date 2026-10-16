FOTO. Amendă de 4.000 de lei și aproape 5 m.c. de lemn confiscat de polițiști la Dumbrava Roșie

Joi, 15 octombrie, o autoutilitară care transporta material lemnos, condusă de un bărbat de 34 de ani, a fost oprită de polițiștii Biroului Rutier Piatra-Neamț, în comuna Dumbrava Roșie.

„Deoarece existau suspiciuni cu privire la cantitatea transportată, autoutilitara a fost condusă la Ocol Silvic Roznov, în vederea efectuării cubajului real.

În urma măsurătorilor a rezultat un volum de 4,73 m.c. material lemnos transportat în minus.

Emitentul avizului a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 4.000 lei, fiind dispusă confiscarea valorică a unui volum de 4,73 m.c. material lemnos”.

Z.C.