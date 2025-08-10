Pe parcursul săptămânii 4-10 august, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Neamț, împreună cu cei din cadrul Biroului Siguranță Școlară, au continuat seria activităților preventive dedicate copiilor și adolescenților aflați în taberele organizate în județul Neamț.

“Activitățile desfășurate au avut un caracter educativ și interactiv, abordând teme de actualitate precum:

-prevenirea victimizării minorilor în diverse situații,

-siguranța în mediul online,

-siguranța rutieră,

-delincvența juvenilă,

-prevenirea violenței și a faptelor de bullying,

-prevenirea traficului și consumului de droguri.

Polițiștii au desfășurat aceste activități atât în cadrul taberelor private și de stat, cât și în cadrul programului „Taberele din Pridvorul Satului”, organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor. Copiii din taberele de la Oglinzi și Durău, precum și cei din parohiile Vărsărești, Sf. Teodora – Dărmănești, Poloboc, Netezi, Sf. Dimitrie Basarabov – Piatra Neamț, Boboești și Tașca au avut ocazia să interacționeze direct cu polițiștii, să afle informații utile și să participe la activități adaptate vârstei și intereselor lor.

Scopul acestor demersuri este acela de a promova un comportament responsabil, de a oferisprijin informativ și de a contribui la creșterea gradului de siguranță al copiilor în perioada vacanței de vară”, precizează IPJ Neamț.

A.C.

Foto: IPJ Neamț