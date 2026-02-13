Foto. Activitate educativă de prevenire și siguranță, desfășurată la Școala Profesională Oglinzi

Miercuri, 11 februarie odată cu marcarea Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, la Răucești, elevi, părinți și cadre didactice de la Școala Profesională Oglinzi, structura Școala Gimnazială nr.1 Răucești, reprezentanți ai Primăriei Răucești, au participat la o campanie educativă în cadrul proiectului „Elevul în siguranță” ajuns deja la a cincea ediție.

Specialiști ai celor două instituții partenere, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț, au abordat teme de actualitate, precum prevenirea faptelor de violență și a fenomenului de bullying și cyberbullying, siguranța rutieră, siguranța în mediul online, delincvența juvenilă, victimizarea minorilor în diverse contexte, prevenirea pornografiei infantile și a agresiunilor sexuale, a plecărilor voluntare, a disparițiilor și a traficului de persoane, prevenirea traficului și consumului de droguri prin dialog deschis și cu exemple adaptate vârstei elevilor.

Acest proiect vine și cu o noutate anul acesta și anume concursul județean „Click pe siguranță, fără violență!”, care va avea loc în data de 16 mai 2026 și este adresat elevilor începând de la cei din clasa pregătitoare și până la cei de clasa a XI-a din județul Neamț.

Axat pe două secțiuni, una de creare postere și cealaltă cu susținerea unui test grilă, concursul își propune să consolideze cunoștințele dobândite în cadrul orelor de consiliere și activităților de prevenire promovând comportamente responsabile, bazate pe informare, vigilență, respect și curaj’ ne-au transmis coordonatoarele proiectului, profesori Zaharia Maria și Ioan Niculina.

