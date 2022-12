Marți, 13 decembrie, la Biserica Sf. Mucenic Dr. fără de arginți Cosma și Damian din stațiunea Bălțătești s-a desfășurat o activitate culturală, în cadrul parteneriatului de colaborare dintre Școala Gimnazială și așezământul Mitropolitan din comună. Astfel, la inițiativa prof. Daniela Ivan, directorul școlii, 65 de elevi, împreună cu profesorii lor coordonatori, au prezentat un impresionant program artistic: colinde tradiționale românești, urătură și sorcovă, precum și o scenetă care a așezat în fața ochilor privitorilor minunea Nașterii Domnului, Praznicul care se apropie și pe care ni-l vestesc încă de pe acum colindătorii.

La eveniment au participat și reprezentanți ai autorităților locale, în frunte cu viceprimarul Mircea Ciudin, dar și distinși profesori pensionari ai școlii gimnaziale Bălțătești ce au avut ocazia să se revadă, să cânte colinde împreună și să discute într-un cadru festiv.

Întâlnirea a debutat cu o rugăciune de mulțumire oficiată de către preotul bisericii, părintele Vasile Găneanu.

Preot Vasile Găneanu: „Personal, am fost bucuros pentru cinstea cu care m-au onorat distinșii oaspeți. Sunt recunoscător pentru împreună-rugăciunea pe care am avut ocazia să o săvârșesc cu cei ce mi-au fost, îmi sunt și mereu îmi vor fi profesori, pentru glasurile îngerești ale copiilor și cadrelor didactice care au făcut să răsune de colinde sala de festivități a Centrului din curtea Bisericii, dar mai ales pentru faptul că această întâlnire de suflet a fost un prilej de tihnă, de amintire, de speranță. Mi-a fost reamintit astăzi – precum odinioară la lecțiile de recapitulare – că suntem un popor de oameni buni, cuminți și „cu minte”, că încă mai știm să ne cinstim Biserica, Școala și Neamul, că încă știm să ne purtăm portul nostru popular, să ne cântăm colindele, să ne spunem urăturile și sorcovele, să ne cinstim profesorii și pe toți cei care s-au jertfit pe altarele devenirii noastre ca oameni. În vremurile tulburi în care trăim, consider ca acest fel de lecții ne sunt parte din medicamentul de care avem nevoie. Aceste momente în care ne amintim nouă înșine că, în ciuda tuturor adversităților care ne încearcă uneori, suntem vrednici să ducem mai departe extraordinara moștenire a Neamului nostru. Doresc să închei cu un cuvânt amintit la întâlnirea de astăzi, cuvânt care aparține marelui poet național Mihai Eminescu: „Şcoala va fi bună când popa va fi bun, darea mică, subprefecţii oameni care să ştie administraţie, finanţe şi economie politică, învăţătorii pedagogi, pe când adică va fi şcoala şcoală, statul stat şi omul om”. Aduc mulțumiri tuturor celor care ne-au onorat cu prezența, celor care m-au ajutat la realizarea acestui eveniment și tuturor celor care ne sprijină în activitățile noastre, rugând pe Milostivul Dumnezeu să ne binecuvinteze viețile cu binefacerile Sale și cu putere spre tot lucrul bun și de folos pentru comunitatea noastră”.

C.T.S