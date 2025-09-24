FOTO. Acțiuni ale polițiștilor în Neamț. 955 de sancțiuni și 69 de permise reținute în cadrul campaniei ROADPOL Safety Days

Polițiștii rutieri din Neamț au intensificat acțiunile pentru siguranța traficului rutier în perioada 16 – 22 septembrie. În cadrul campaniei europene ROADPOL Safety Days, oamenii legii au urmărit reducerea accidentelor și protejarea participanților vulnerabili la trafic, precum pietoni, bicicliști și utilizatori de vehicule pe două roți.

În decursul săptămânii, polițiștii nemțeni nu doar că au patrulat intens pe șosele, aplicând sancțiuni acolo unde a fost nevoie, dar au desfășurat și activități preventive în școli și spații publice, educând și conștientizând comunitatea cu privire la riscurile rutiere.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț: „În urma activităților, au fost aplicate 955 de sancțiuni contravenționale. Totodată, au fost reținute 69 de permise de conducere, dintre care 33 pentru viteză, fiind constatate 28 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice”.

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț spune că scopul acțiunilor a fost prevenția și responsabilizarea șoferilor și pietonilor și le mulțumește celor care respectă regulile și contribuie la siguranța comunității.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț