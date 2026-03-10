FOTO. Acțiune la Iași: zeci de sancțiuni pentru șoferi, bicicliști și curieri care făceau livrări la domiciliu

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Iași, împreună cu polițiștii Serviciului pentru Imigrări Iași, au desfășurat, pe 9 martie, o acțiune de control care a vizat prevenirea accidentelor rutiere provocate de indisciplina conducătorilor de vehicule folosite pentru livrarea de mâncare la domiciliu. Acțiunea a avut loc în intervalele orare 10:00–13:30 și 14:30–18:00, iar în urma controalelor au fost efectuate 34 de testări alcoolscopice și aplicate 47 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.137 lei. Potrivit datelor transmise de polițiști, sancțiunile au fost aplicate astfel: 9 pentru conducători de autoturisme, 4 pentru conducători de mopede, 5 pentru bicicliști, 6 pentru conducători de trotinete și 23 pentru alți participanți la trafic.

De asemenea, doi șoferi au fost scoși din trafic, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți. În cazul acestora, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce, conform legii.

Unul dintre cazurile constatate a fost cel al unui bărbat de 36 de ani, din municipiul Iași, surprins în timp ce efectua livrări de mâncare și circula cu bicicleta pe strada Anastasie Panu, având o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancționat contravențional, conform prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

Foto: IPJ Iași