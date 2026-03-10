INFRACȚIONALACTUALITATEIAȘI

FOTO. Acțiune la Iași: zeci de sancțiuni pentru șoferi, bicicliști și curieri care făceau livrări la domiciliu

admin
de admin

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Iași, împreună cu polițiștii Serviciului pentru Imigrări Iași, au desfășurat, pe 9 martie, o acțiune de control care a vizat prevenirea accidentelor rutiere provocate de indisciplina conducătorilor de vehicule folosite pentru livrarea de mâncare la domiciliu.FOTO. Acțiune la Iași: zeci de sancțiuni pentru șoferi, bicicliști și curieri care făceau livrări la domiciliuAcțiunea a avut loc în intervalele orare 10:00–13:30 și 14:30–18:00, iar în urma controalelor au fost efectuate 34 de testări alcoolscopice și aplicate 47 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.137 lei.FOTO. Acțiune la Iași: zeci de sancțiuni pentru șoferi, bicicliști și curieri care făceau livrări la domiciliuPotrivit datelor transmise de polițiști, sancțiunile au fost aplicate astfel: 9 pentru conducători de autoturisme, 4 pentru conducători de mopede, 5 pentru bicicliști, 6 pentru conducători de trotinete și 23 pentru alți participanți la trafic.

De asemenea, doi șoferi au fost scoși din trafic, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți. În cazul acestora, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce, conform legii.

FOTO. Acțiune la Iași: zeci de sancțiuni pentru șoferi, bicicliști și curieri care făceau livrări la domiciliu

Unul dintre cazurile constatate a fost cel al unui bărbat de 36 de ani, din municipiul Iași, surprins în timp ce efectua livrări de mâncare și circula cu bicicleta pe strada Anastasie Panu, având o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancționat contravențional, conform prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.FOTO. Acțiune la Iași: zeci de sancțiuni pentru șoferi, bicicliști și curieri care făceau livrări la domiciliuPolițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

FOTO. Acțiune la Iași: zeci de sancțiuni pentru șoferi, bicicliști și curieri care făceau livrări la domiciliu

Foto: IPJ Iași

Autor:

admin
admin
Articolul precedent
Bacău. Casă distrusă de foc la Mănăstirea Cașin. Flăcările au ajuns la acoperișul vecinului
Articolul următor
Iași Doi tineri arestați fiindcă au tâlhărit un bărbat într-o stație de autobuz

Ultima ora

NEAMȚ

Polițist nemțean vicecampion național la Freestyle Kickboxing

Podoleanu Mihai Adrian, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean...
ECONOMIE

Prețul gazelor naturale rămâne plafonat încă un an pentru consumatorii casnici

Consumatorii casnici vor beneficia în continuare de preț plafonat...
INFRACȚIONAL

Femeie rănită într-un accident la Roznov

O femeie a fost rănită într-un accident produs luni...
INFRACȚIONAL

Neamț. Peste 1.000 de șoferi testați pentru alcool și droguri în câteva zile

Raziile în trafic efectuate de polițiștii rutieri nemțeni s-au...
SOCIAL

SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Piatra Neamț, organizează Campanie de colectare deșeuri voluminoase

SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Piatra Neamț, organizează Campanie...

Categorii

NEAMȚ

Polițist nemțean vicecampion național la Freestyle Kickboxing

Podoleanu Mihai Adrian, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean...
ECONOMIE

Prețul gazelor naturale rămâne plafonat încă un an pentru consumatorii casnici

Consumatorii casnici vor beneficia în continuare de preț plafonat...
INFRACȚIONAL

Femeie rănită într-un accident la Roznov

O femeie a fost rănită într-un accident produs luni...
INFRACȚIONAL

Neamț. Peste 1.000 de șoferi testați pentru alcool și droguri în câteva zile

Raziile în trafic efectuate de polițiștii rutieri nemțeni s-au...
SOCIAL

SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Piatra Neamț, organizează Campanie de colectare deșeuri voluminoase

SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Piatra Neamț, organizează Campanie...
ACTUALITATE

Botoșani. Bărbat ajuns la spital cu arsuri după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație

Un bărbat în vârstă de 67 de ani din...
JUSTIŢIE

Cum a evitat Ionel Arsene executarea a aproape jumătate din pedeapsă. Fostul lider PSD Neamț, a fost unul dintre oamenii influenți ai erei Dragnea

La trei ani de la condamnarea definitivă, aproape jumătate...
Stiri fierbinti

VIDEO. Incendiu la Izvorul Muntelui – 6 ore de luptă cu focul

Un puternic incendiu a mistuit gospodăria unui localnic din...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale