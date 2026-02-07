FOTO. Acoperișul unei locuințe din Secuieni cuprins de flăcări

Un incendiu a fost aproape de a distruge complet o locuință din satul Butnărești, comuna Secuieni. Pompierii au fost anunțați astăzi, 6 februarie, în jurul orei 10.50.

„La sosirea pompierilor militari, incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească și la mansarda și acoperișul casei existând posibilitatea generalizării la întregul imobil și la altele construcții din vecinătate”, precizează comunicatul ISU Neamț. Din fericire, nicio persoană nu se afla în locuință.

Forțele de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD), SVSU Secuieni și IPJ au reușit să stingă flăcările și să prevină răspândirea incendiului. „Au ars mansarda și acoperișul din lemn și acoperit cu tablă al casei pe o suprafață de 80 mp și bunurile din interior (2 mc cherestea, 24 pachete de vată minerală și alte materiale de construcție) și anexa gospodărească (magazie) din lemn cu suprafața de 30 mp și bunurile din interiorul acesteia (trei tone lemne de foc, doi mc de cherestea, unelte, scule și articole de uz gospodăresc)”, precizează același comunicat.

O femeie de 78 de ani a suferit un atac de panică și a primit ajutor la fața locului de la un echipaj SMURD

Imagini: ISU Neamț