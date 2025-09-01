Un autobuz care se deplasa de la Bacău la Cluj, cu oprire în Piatra Neamț și Bicaz, și în care se aflau 26 de persoane, a fost implicat într-un accident rutier care a avut loc pe 1 septembrie, în localitatea Borzont, județul Harghita. Din motive încă necunoscute la acest moment, autocarul a ieșit de pe partea carosabilă și s-a oprit în șanțul de pe marginea drumului. Cum ușile erau blocate, pentru evacuarea pasagerilor au intervenit militarii din cadrul Detașamentului de pompieri Gheorgheni, precum și un echipaj de ambulanță din localitatea menționată.WhatsApp Image 2025 09 01 at 10.29.21

La sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat faptul că autobuzul era în afara părții carosabile, înclinat într-un șanț, iar în interior se aflau 26 de persoane (12 adulți și 14 copii) care au fost evacuate și nu necesită îngrijiri medicale”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita. Circulația rutieră se desfășoară alternativ pe un singur sens, mai arată sursa citată.WhatsApp Image 2025 09 01 at 10.29.26

FOTO: ISU Harghita

(G. S.)

