Actualizare: IPJ Neamț a dat detalii privind modul în care s-a produs accidentul.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie, în vârstă de 36 de ani, din Târgu Neamț, conducea un autoturism pe strada Mihail Sadoveanu, n-ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de un ansamblul de vehicule care circula în fața sa, intrând în coliziune cu acesta”.

Foto: IPJ Neamț

Știre inițială: O persoană a fost rănită în urma unui accident produs luni dimineață, pe strada Mihail Sadoveanu din orașul Târgu-Neamț. Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 10:45, când un autoturism și un autocamion de tip cimentruc s-au ciocnit. În cele două vehicule se aflau doar șoferii.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Târgu-Neamț, un echipaj SAJ și polițiștii rutieri. Conducătoarea autoturismului, o femeie de 35 de ani, a fost rănită și a primit îngrijiri medicale de la echipajul ambulanței, fiind ulterior transportată la spital.Accident Targu Neamt

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț

Articolul precedentVremea la extreme: 0 grade în județul Neamț
Articolul următorFoto. Video. DIICOT Iași a reținut 9 persoane în dosarul fabricii ilegale de țigarete de la Sibiu
ZCH News
ZCH News
https://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.