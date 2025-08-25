Actualizare: IPJ Neamț a dat detalii privind modul în care s-a produs accidentul.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie, în vârstă de 36 de ani, din Târgu Neamț, conducea un autoturism pe strada Mihail Sadoveanu, n-ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de un ansamblul de vehicule care circula în fața sa, intrând în coliziune cu acesta”.

Știre inițială: O persoană a fost rănită în urma unui accident produs luni dimineață, pe strada Mihail Sadoveanu din orașul Târgu-Neamț. Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 10:45, când un autoturism și un autocamion de tip cimentruc s-au ciocnit. În cele două vehicule se aflau doar șoferii.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Târgu-Neamț, un echipaj SAJ și polițiștii rutieri. Conducătoarea autoturismului, o femeie de 35 de ani, a fost rănită și a primit îngrijiri medicale de la echipajul ambulanței, fiind ulterior transportată la spital.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț