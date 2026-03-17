FOTO. Accident pe E85 – două persoane au ajuns la spital

Un nou accident s-a petrecut pe deja celebra șosea E85. În seara de luni, 16 martie, în jurul orei 19.30, a avut loc o coliziune între 2 autoturisme pe raza comunei Gherăești. În mașini se aflau doar șoferii. „Până la sosirea forțelor de intervenție cele două persoane s-au autoevacuat. Bărbații, în vârstă de 39 și 19 ani au primit îngrijiri medicale de la echipajele SAJ și SMURD, ulterior fiind transportați la CPU Roman”, precizează comunicatul ISU Neamț.

Au intervenit forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman (o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD), SAJ și IPJ, a precizat aceeași sursă.

Foto: ISU Neamț