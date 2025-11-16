ACTUALITATEBACĂUNEAMȚ

FOTO. Accident pe DN2-E85: două persoane au fost rănite

de Sofronia Gabi

Un eveniment rutier soldat cu doi răniți a avut loc pe 16 noiembrie în afara localității Horia. Forțele de ordine și cele de intervenție au fost solicitate pe DN2-E85 în jurul orei 12:50. „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 73 de ani, din Bacău, se deplasa pe DN2-E85, în afara localității Horia, ar fi efectuat manevra de depășire a unui autoturism, ce se deplasa pe același sens, nu ar fi păstrat o distanță laterală suficientă față de acesta acroșându-l”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.FOTO. Accident pe DN2-E85: două persoane au fost rănite

În urma impactului ultimul autoturism a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se pe un teren agricol. A fost rănit primul conducător auto și o pasageră, în vârstă de 71 de ani, din ultimul vehicul, ambele victime fiind transportate la spital. Cercetările continuă într-un dosar penal cu acuze de vătămare corporală din culpă.

FOTO: ISU Neamț

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
FOTO. Incendiu devastator de la un scurtcircuit electric

