FOTO. Accident pe DN15 la Grințieș – 2 persoane au fost rănite

Duminică, 4 octombrie, în comuna Grințieș a avut loc un accident în care a fost implicat un autoturism din Republica Moldova și o căruță, în urma căruia 2 persoane au fost rănite.

„Cu ocazia deplasării la fața locului și în urma verificărilor efectuate de polițiști s-a constatat faptul că, în jurul orei 19:18, în timp ce un bărbat de 38 de ani, cetățean moldovean, conducea un autoturism pe DN15, în Grințieș, având sensul de deplasare Tulgheș-Poiana Largului, ar fi intrat în coliziune cu partea din spate a unui atelaj hipo, condus de un tânăr de 27 de ani, din Grințieș.

În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului atelajului hipo, dar și a unui pasager de 24 de ani, aflat în atelajul hipo.

Conducătorul auto a fost testat în vederea consumului de alcool rezultatul fiind negativ. Conducătorul atelajului a fost testat în vederea consumului de alcool cu rezultat 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat”, anunță IPJ Neamț.

Z.C.