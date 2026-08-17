FOTO. Accident pe DN 15, la Poiana Teiului: adolescent de 14 ani, transportat la spital

Un adolescent de 14 ani a ajuns la spital, în noaptea de 16 spre 17 august, după un accident rutier produs pe DN 15, în satul Călugăreni, comuna Poiana Teiului.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 01:07. Din primele informații, autoturismul în care se aflau două persoane a lovit un cap de pod și a părăsit partea carosabilă.

La locul accidentului au intervenit pompierii de la Garda nr. 2 de Intervenție Poiana Teiului, precum și echipaje ale IPJ Neamț. Salvatorii au găsit mașina în afara carosabilului, iar cele două persoane aflate în autoturism erau deja ieșite din vehicul.

Băiatul de 14 ani a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, apoi a fost transportat la spital pentru investigații și tratament.

Pompierii au luat măsurile necesare pentru prevenirea producerii unui incendiu. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.