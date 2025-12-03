SOCIALACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Accident pe Bulevardul Traian, în Piatra-Neamț

de Sofronia Gabi

FOTO. Accident pe Bulevardul Traian, în Piatra-NeamțUn accident rutier a avut loc aseară, în jurul orei 18:30, pe Bulevardul Traian din municipiul Piatra-Neamț. Două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier, în fiecare aflându-se doar șoferul.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, un echipaj SMURD, precum și polițiștii din cadrul IPJ Neamț.

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de resturile rezultate în urma impactului.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
FOTO. Sania lui Moș Crăciun călătorește deasupra orașului, în fiecare seară
Percheziții la fostul primar al comunei Crăcăoani, Petre Zamfir

