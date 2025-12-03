FOTO. Accident pe Bulevardul Traian, în Piatra-Neamț

Un accident rutier a avut loc aseară, în jurul orei 18:30, pe Bulevardul Traian din municipiul Piatra-Neamț. Două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier, în fiecare aflându-se doar șoferul.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, un echipaj SMURD, precum și polițiștii din cadrul IPJ Neamț.

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de resturile rezultate în urma impactului.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.