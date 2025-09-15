FOTO. Accident mortal pe E85. O persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au ajuns la spital

O persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite în urma unui accident produs luni dimineață, 15 septembrie, pe raza localității Pătrăuți, pe drumul european E85, în care au fost implicate un autoturism și un autotren.

Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD B2 și o ambulanță SMURD TIM, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În autotren, care nu transporta marfă, se afla doar șoferul, acesta ieșind nevătămat. În schimb, în autoturism se aflau patru persoane, toate cu multiple traumatisme. Una dintre victime a fost găsită încarcerată și în stare de inconștiență.

Pompierii au reușit să o extragă din vehicul, însă, din nefericire, medicii au constatat că aceasta, o femeie de 51 de ani, suferise leziuni incompatibile cu viața. Celelalte trei victime, două adolescente de 15 și 17 ani și o tânără de 21 de ani, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava cu politraumatisme.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava