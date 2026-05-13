SOCIALACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Accident mortal în Boghicea. Șofer găsit fără viață într-un autoturism ieșit de pe carosabil 

de Popa Denisa
Un grav accident s-a produs miercuri dimineață, 13 mai, în comuna Boghicea, după ce un autoturism în care se afla doar conducătorul auto a părăsit partea carosabilă.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 10:35, iar la fața locului au fost trimise două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Roman, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM. De asemenea, la intervenție a participat și un echipaj al IPJ. 
Ajunși la locul indicat, forțele de intervenție au constatat că în interiorul autoturismului se afla o persoană. Cu ajutorul echipamentelor specifice pompierii au acționat pentru scoaterea victimei din autoturism. Din păcate, bărbatul în vârstă de 56 de ani, nu prezenta semne vitale”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.
Foto: ISU Neamț

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Rețea de transport ilegal de lemn, destructurată la Neamț: 9 persoane și 2 firme sunt vizate. Prejudiciu estimat la 500.000 de euro
