FOTO. Accident mortal în Boghicea. Șofer găsit fără viață într-un autoturism ieșit de pe carosabil 

Un grav accident s-a produs miercuri dimineață, 13 mai, în comuna Boghicea, după ce un autoturism în care se afla doar conducătorul auto a părăsit partea carosabilă.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 10:35, iar la fața locului au fost trimise două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Roman, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM. De asemenea, la intervenție a participat și un echipaj al IPJ.

„Ajunși la locul indicat, forțele de intervenție au constatat că în interiorul autoturismului se afla o persoană. Cu ajutorul echipamentelor specifice pompierii au acționat pentru scoaterea victimei din autoturism. Din păcate, bărbatul în vârstă de 56 de ani, nu prezenta semne vitale”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

