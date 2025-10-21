Video-foto. Accident la Viișoara – 2 persoane rănite. Trafic îngreunat pe ruta Piatra Neamț-Bicaz

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, accidentul s-a produs în jurul orei 11.30.

„La sosirea forțelor de intervenție toate persoanele erau evacuate. Cele două persoane aflate în autoturism, o femeie în vârstă de 60 ani și un bărbat în vârstă de 62 de ani au necesitat îngrijiri medicale. Persoanele au fost preluate de echipajul SMURD TIM și ulterior transportate la UPU Piatra-Neamț”.

Știre inițială: Un accident care a avut loc la Viișoara astăzi, 21 octombrie, creează probleme de trafic pe ruta Piatra Neamț – Bicaz.

Din primele informații de la fața locului, două persoane, soț și soție, care se aflau în autoturism, au fost rănite.

După cum se poate observa din imaginile de mai jos, blocajul pe sensul de mers Piatra Neamț – Bicaz se întinde pe mai mulți kilometri.