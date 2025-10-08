FOTO. Accident la Slobozia – unul din șoferi a ajuns la spital

Un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 8 octombrie în apropierea localității Slobozia. Forțele de ordine și cele de intervenție au fost anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 11:55. Din primele date s-a stabilit că fuseseră implicate două autoturisme în care se aflau doar conducătorii auto. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, Punctul de lucru Roznov și IPJ.

„La sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele erau evacuate. O femeie în vârstă de 37 ani, conducătorul unuia dintre autoturisme, a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD și ulterior a fost transportată la UPU Piatra-Neamț”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cu exactitate cauzele și condițiile care au dus la producerea evenimentului nedorit.

FOTO: ISU Neamț