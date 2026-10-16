FOTO. Accident la Poiana Teiului

Un accident a avut loc în această dimineață pe DN15B, în comuna Poiana Teiului. Conform informațiilor transmise de ISU Neamț, o autoutilitară s-a răsturnat pe partea carosabilă.



„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Garda nr. 2 de Intervenție Poiana Teiului, precum și de la Inspectoratul de Poliție Județean.

La sosirea pompierilor, conducătorul auto se afla deja în afara autovehiculului. Acesta nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor și pentru curățarea carosabilului. De asemenea, forțele de intervenție au repus autovehiculul pe roți și l-au îndepărtat de pe partea carosabilă.



Circulația pe sectorul de drum a fost restabilită după finalizarea operațiunilor”, anunță comunicatul ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț