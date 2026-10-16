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FOTO. Accident la Poiana Teiului

de Vlad Bălănescu

Un accident a avut loc în această dimineață pe DN15B, în comuna Poiana Teiului. Conform informațiilor transmise de ISU Neamț, o autoutilitară s-a răsturnat pe partea carosabilă.

„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Garda nr. 2 de Intervenție Poiana Teiului, precum și de la Inspectoratul de Poliție Județean.

FOTO. Accident la Poiana TeiuluiLa sosirea pompierilor, conducătorul auto se afla deja în afara autovehiculului. Acesta nu a necesitat îngrijiri medicale.
Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor și pentru curățarea carosabilului. De asemenea, forțele de intervenție au repus autovehiculul pe roți și l-au îndepărtat de pe partea carosabilă.

Circulația pe sectorul de drum a fost restabilită după finalizarea operațiunilor”, anunță comunicatul ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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