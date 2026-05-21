FOTO. Accident la Horia – 2 copii au fost răniți.

Actualizare: Accidentul s-a petrecut pe E85 în localitatea Horia și doi copii au fost răniți.

Un bărbat, de 48 de ani, conducea o autoutilitară nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta și pe care l-ar fi proiectat în afara părții carosabile, precizează IPJ Neamț.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a 2 minori de 4, respectiv 6 ani, din județul Bacău, pasageri în autoturism.

Știre inițială: Un accident a avut loc în această după amiază, 21 mai, pe raza comunei Horia, județul Neamț.

Din primele informații, un camion si un autoturism au fost implicate în accident.

Vom reveni cu detalii.