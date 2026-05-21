FOTO. Accident la Horia – 2 copii au fost răniți.

de Vlad Bălănescu
Actualizare: Accidentul s-a petrecut pe E85 în localitatea Horia și doi copii au fost răniți.
Un bărbat, de 48 de ani, conducea o autoutilitară nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta și pe care l-ar fi proiectat în afara părții carosabile, precizează IPJ Neamț.
În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a 2 minori de 4, respectiv 6 ani, din județul Bacău, pasageri în autoturism.

Știre inițială: Un accident a avut loc în această după amiază, 21 mai, pe raza comunei Horia, județul Neamț.

Din primele informații, un camion si un autoturism au fost implicate în accident.

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Video-Foto. Eroii din Vânători-Neamț, comemorați la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
