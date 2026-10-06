FOTO. Accident la Girov. Un bărbat a fost transportat la spital

Actualizare: În accident au fost implicate două mașini în care se aflau doar șoferii, informează ISU Neamț. „La sosirea pompierilor, ambele persoane implicate în accident erau evacuate din autoturisme. Un bărbat în vârstă de 49 de ani, cu traumatisme, a fost preluat de echipajul SAJ și ulterior transportat la spital”, precizează comunicatul ISU

Știre inițială: Un accident a avut loc în această dimineață, 6 octombrie în satul Turturești din comuna Girov.

„Forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin la un accident rutier produs în comuna Girov”, transmite ISU Neamț.