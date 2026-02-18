Stiri fierbintiACTUALITATESOCIAL

FOTO. Accident la Gherăești. O persoană a rămas încarcerată

de Vlad Bălănescu

Un accident s-a produs în această dimineață, 18 februarie, în comuna Gherăești, între un autoturism și un autotren. FOTO. Accident la Gherăești. O persoană a rămas încarcerată

Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, o persoană a rămas încarcerată în urma impactului.

Vom reveni cu amănunte

 

Imagini: ISU Neamț

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
