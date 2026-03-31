FOTO. Accident la Dumbrava Roșie – 2 persoane au fost transportate la spital

Două autoturisme în care se aflau au fost implicate într-un accident în această după amiază, 31 martie, în comuna Dumbrava Roșie, în jurul orei 15.40, informează ISU Neamț.

„Cele trei persoane s-au autoevacuat din autoturisme până la sosirea forțelor de intervenție.

O femeie în vârstă de 25 de ani și un bărbat în vârstă de 59 de ani au necesitat îngrijiri medicale. Acestea au fost preluate de echipajele SAJ și SMURD și ulterior transportate la spital”, precizează comunicatul ISU Neamț.