Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Accident la Bodești: o mașină s-a răsturnat în șanț, două femei au fost rănite ușor

de Popa Denisa

Un accident rutier s-a produs în seara de 12 mai, în jurul orei 20:00, pe DJ 155G, în comuna Bodești, după ce un autoturism în care se aflau două persoane a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe cupolă într-un șanț.

La locul evenimentului au intervenit echipaje de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, Serviciul de Ambulanță Județean și polițiștii.

La sosirea forțelor de intervenție, cele două ocupante ale autoturismului reușiseră să iasă singure din vehicul. Este vorba despre două femei, în vârstă de 23 și 49 de ani, care au fost evaluate medical de echipajul SAJ. Acestea au refuzat transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea riscului izbucnirii unui incendiu în urma accidentului.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul rutier.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
