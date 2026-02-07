FOTO. Accident în zona Poiana Teiului. Un băiat de 5 ani a fost rănit

Un accident s-a produs în această după amiază, 7 februarie, în zona Poiana Teiului din județul Neamț.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce o femeie, în vârstă de 63 de ani, din județul Iași, conducea un autoturism, din direcția Tulgheș spre Poiana Largului, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un parapet din beton”, anunță IPJ Neamț.

„Cele două persoane (un adult și un minor) ce se aflau în autoturism s-au autoevacuat. Acestea au fost evaluate medical de echipajele SMURD și SAJ. Ulterior, femeia 62 de ani și un băiețel de 5 ani au fost transportați la spital”, precizează ISU Neamț.

Imagini: ISU Neamț