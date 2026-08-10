FOTO. Accident în Piatra Neamț

Două persoane, tată și fiică, au fost trimise în judecată de procurorii DNA pentru obținere pe nedrept de fonduri europene. În cauză sunt acuze de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, sub forma autoratului, respectiv a instigării.