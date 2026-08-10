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FOTO. Accident în Piatra Neamț

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de editor

Accident rutier pe strada Fermelor din Piatra-Neamț. Pompierii din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț intervin, în aceste momente, cu forțe și mijloace specifice la locul evenimentului.

FOTO. Accident în Piatra Neamț FOTO. Accident în Piatra Neamț

Revenim cu informații despre împrejurările producerii accidentului și eventualele victime.

Z.C.

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editor
editor
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