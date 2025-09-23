SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Foto. Accident în Piatra Neamț – 3 mașini implicate

ZCH News
de ZCH News

Actualizare: „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate, conducea un autoturism pe strada Progresului, din municipiul Piatra-Neamț, la pătrunderea pe strada Lămâiței, n-ar fi respectat semnificația indicatorului stop, intrând în coliziune cu un autoturism, pe care îl proiectează într-un alt autoturism”, precizează IPJ Neamț.

Foto. Accident în Piatra Neamț - 3 mașini implicate

Actualizare: Accidentul s-a produs în jurul orei 08.30.

Toate persoanele aflate în autoturismele implicate în accident s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție.

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, pasager într-unul dintre autoturisme, a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluat de echipajul SMURD TIM și ulterior transportat la spital”, precizează un comunicat al ISU Neamț.

La locul accidentului s-au deplasat forțe ale ISU și IPJ Neamț.

Foto. Accident în Piatra Neamț - 3 mașini implicate

Știre inițială: Un accident s-a produs în această dimineață, 23 septembrie, în jurul orei 09.00, în Piatra Neamț, la intersecția dintre str. Progresului și str. Lămâiței.

Din primele informații, se pare că 3 autotuturisme au fost implicate.

Foto. Accident în Piatra Neamț - 3 mașini implicate

Foto. Accident în Piatra Neamț - 3 mașini implicate

Vom reveni cu amănunte.

Denisa Popa

Autor:

ZCH News
ZCH Newshttp://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.
Articolul precedent
FOTO. Suceava. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident: mașina a lovit un stâlp de electricitate
Articolul următor
Neamț. Consfătuiri județene pentru profesorii de Limba și Literatura Română

Ultima ora

ACTUALITATE

Platformă falsă care promite înscrieri contra cost în Programul Rabla Auto 2025. Plângere penală depusă de AFM

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a depus astăzi, 23...
ACTUALITATE

FOTO. Suceava. Accident grav la Ilișești, un bărbat și-a pierdut viața și o femeie a fost rănită

Un accident rutier grav s-a produs în dupa-amiaza de...
EDUCATIE

Neamț. Consfătuiri județene pentru profesorii de Limba și Literatura Română

Consfătuirile județene ale profesorilor nemțeni de Limba și literatura...
ACTUALITATE

FOTO. Suceava. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident: mașina a lovit un stâlp de electricitate

Un grav accident s-a produs luni seară, 22 septembrie,...
ECONOMIE

Propunere explozivă făcută de un consilier al premierului Ilie Bolojan: desființarea ANAF

Ionuț Dumitru, un consilier al premierului Ilie Bolojan, a...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale