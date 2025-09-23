Foto. Accident în Piatra Neamț – 3 mașini implicate

Actualizare: „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate, conducea un autoturism pe strada Progresului, din municipiul Piatra-Neamț, la pătrunderea pe strada Lămâiței, n-ar fi respectat semnificația indicatorului stop, intrând în coliziune cu un autoturism, pe care îl proiectează într-un alt autoturism”, precizează IPJ Neamț.



Actualizare: Accidentul s-a produs în jurul orei 08.30.

„Toate persoanele aflate în autoturismele implicate în accident s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție.

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, pasager într-unul dintre autoturisme, a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluat de echipajul SMURD TIM și ulterior transportat la spital”, precizează un comunicat al ISU Neamț.

La locul accidentului s-au deplasat forțe ale ISU și IPJ Neamț.

Știre inițială: Un accident s-a produs în această dimineață, 23 septembrie, în jurul orei 09.00, în Piatra Neamț, la intersecția dintre str. Progresului și str. Lămâiței.

Din primele informații, se pare că 3 autotuturisme au fost implicate.

Vom reveni cu amănunte.

Denisa Popa