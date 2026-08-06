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Foto. Accident în Dumbrava Roșie

de Popa Denisa

Un accident în care au fost implicate două autoturisme s-a produs miercuri, 5 august, în comuna Dumbrava Roșie.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în jurul orei 15:05, un bărbat de 31 de ani, din Piatra Neamț, care conducea un autoturism pe banda a doua a sensului de mers Piatra Neamț – Bacău, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața sa, condus de un bărbat de 47 de ani, tot din Piatra Neamț.

În cele două autoturisme se aflau câte două persoane. În urma impactului, o femeie în vârstă de 50 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 47 de ani, a fost rănită. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului Serviciului de Ambulanță Județean, fiind ulterior transportată la spital.

La sosirea echipajelor de intervenție, toate persoanele implicate erau evacuate din autoturisme.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

Foto. Accident în Dumbrava Roșie

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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