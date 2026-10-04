FOTO. Accident în Botești. Doi motocicliști au ajuns la spital

Doi bărbați au fost răniți într-un accident produs duminică, 4 octombrie, în comuna Botești. În eveniment au fost implicate o motocicletă și un autoturism, în fiecare vehicul aflându-se câte două persoane.

Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 11:45. La locul evenimentului au intervenit pompierii de la Detașamentul Roman, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști.

Cei doi bărbați, în vârstă de 50 și 21 de ani, care se aflau pe motocicletă, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceștia au fost preluați de echipajele SAJ și transportați la spital.

Pompierii au asigurat zona pentru prevenirea producerii unui incendiu și au curățat carosabilul.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț