SOCIALACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Accident în Botești. Doi motocicliști au ajuns la spital

de Vlad Bălănescu

Doi bărbați au fost răniți într-un accident produs duminică, 4 octombrie, în comuna Botești. În eveniment au fost implicate o motocicletă și un autoturism, în fiecare vehicul aflându-se câte două persoane.

Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 11:45. La locul evenimentului au intervenit pompierii de la Detașamentul Roman, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști.

Cei doi bărbați, în vârstă de 50 și 21 de ani, care se aflau pe motocicletă, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceștia au fost preluați de echipajele SAJ și transportați la spital.

Pompierii au asigurat zona pentru prevenirea producerii unui incendiu și au curățat carosabilul.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Prețul la benzina standard a trecut de 10 lei pe litru. Motorina standard e aproape 11 lei/litru
Prețul la benzina standard a trecut de 10 lei pe litru. Motorina standard e aproape 11 lei/litru

Ultima ora

Categorii

ECONOMIE

Prețul la benzina standard a trecut de 10 lei pe litru. Motorina standard e aproape 11 lei/litru

Prețurile la carburanți continuă să crească și, în condițiile...
ACTUALITATE

Accident grav Hangu: autoturismul răsturnat pe capotă, șoferul a ajuns la spital!

Un șofer, care a uitat să mai ia piciorul...
INFRACȚIONAL

Bacău&Neamț Polițiștii, din nou pe DN 15

Polițiștii desfășoară astăzi o nouă acțiune pe DN15, pentru...
SOCIAL

FOTO Bacău. O familie a rămas fără acoperiș după un incendiu la Mănăstirea Cașin

În zorii zilei de duminică, 4 octombrie, o gospodărie...
EDUCATIE

Elevi din Iași, Botoșani și Vaslui reprezintă România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială pe Echipe

O echipă formată din 3 elevi din regiunea de...
ACTUALITATE

Iași. Foto. Incendiu provocat de copii în apropierea casei!

Pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină pentru...
ACTUALITATE

Botoșani. Foto. Tânăr accidentat grav după o coliziune la Vlădeni

Duminică, 3 octombrie 2026, un apel la 112 anunța...
Stiri fierbinti

Botoșani. Foto. A pierdut 40 tone de furaje din cauza unui foc de miriște. Pompierii și voluntarii au luptat patru ore cu focul!

Un incendiu s-a produs, vineri, 2 octombrie 2026, după-amiază, într-o gospodărie din localitatea Crasnaleuca, din județul Botoșani. Un depozit de furaje, situat într-o fermă, a fost cuprins de flăcări, după ce în apropiere cineva a dat foc la resturile vegetale de pe o miriște. 