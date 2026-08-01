Știre actualizată. FOTO. Accident grav în Piatra Neamț – 3 persoane rănite

Actualizare: Poliția Neamț a oferit mai multe detalii despre modul în care s-a produs accidentul.

„La data de 01 august a.c., ora 04:11, în timp ce un tânăr, de 18 de ani, din comuna Dumbrava Roșie, conducea un autoturism pe strada Dimitrie Leonida, din Piatra Neamț, din directia bulevardul 9 Mai către Bacău, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de deplasare și ar fi intrat in coliziune cu un autoturism, ce se deplasa regulamenar pe banda 2 de mers, având aceiași direcție de deplasare, condus de către un tânăr, de 24 de ani, din comuna Săvinești”, precizează comunicatul IPJ Neamț.

Știre inițială: 3 persoane au ajuns la spital în urma unui accident care a avut loc în această dimineață, 1 august în municipiul Piatra Neamț, în jurul orei 4.15.

„ În urma impactului ambele autoturisme au părăsit partea carosabilă. Unul dintre acestea a intrat în scara unui bloc, provocând avarierea unor cabluri electrice.

La evenimentului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SAJ și IPJ.

La sosirea pompierilor, cele șase persoane erau ieșite din autoturismele implicate în accidentul rutier. Trei persoane (o femeie de 19 ani și doi bărbați de 17 și 24 ani) au necesitat îngrijiri medicale, fiind preluate de echipajele SMURD TIM și SAJ și transportate la spital”, precizează un comunicat al ISU Neamț.

Niciun locatar al blocului nu a fost rănit. La fața locului a intervenit un echipaj de la operatorul economic de distribuție a energiei electrice pentru remedierea defecțiunilor cauzate de accident.

Imagini: ISU Neamț