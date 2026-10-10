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FOTO. Accident devastator la Oltenești, județul Vaslui – o femeie și-a pierdut viața, o alta are o mână amputată

de Vlad Bălănescu

O femeia și-a pierdut viața, o alta a fost transportată cu elicopterul SMURD la Iași având o mână amputată și alte 2 persoane au suferit politraumatisme în urma unui accindent deosebit de grav care a avut loc în această după amiază în comuna Oltenița.

Conform informațiilor furnizate de ISU Vaslui, „Potrivit primelor informații, un autoturism a intrat într-un cap de pod, în zona de trecere la nivel cu calea ferată. În autoturism se aflau patru persoane, dintre care una s-a autoevacuat, iar trei erau încarcerate.FOTO. Accident devastator la Oltenești, județul Vaslui - o femeie și-a pierdut viața, o alta are o mână amputată

Cele patru victime au fost preluate de ambulanțe, astfel:

  • pacient de 62 ani, cu politraumatisme, a fost preluat de ambulanța SAJ;
  • pacientă de 59 de ani, cu politraumatisme, a fost preluată de ambulanța EPA Vaslui ;
  • victima de sex feminin, de 52 ani, care a fost declarată decedată de echipajul TIM;
  • victima de sex feminin, de 34 ani, cu membru superior amputat ( a fost solicitat elicopterul SMURD pt a fi transportată la Iași).FOTO. Accident devastator la Oltenești, județul Vaslui - o femeie și-a pierdut viața, o alta are o mână amputată

FOTO. Accident devastator la Oltenești, județul Vaslui - o femeie și-a pierdut viața, o alta are o mână amputată

FOTO: ISU Vaslui

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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