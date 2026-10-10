FOTO. Accident devastator la Oltenești, județul Vaslui – o femeie și-a pierdut viața, o alta are o mână amputată

O femeia și-a pierdut viața, o alta a fost transportată cu elicopterul SMURD la Iași având o mână amputată și alte 2 persoane au suferit politraumatisme în urma unui accindent deosebit de grav care a avut loc în această după amiază în comuna Oltenița.

Conform informațiilor furnizate de ISU Vaslui, „Potrivit primelor informații, un autoturism a intrat într-un cap de pod, în zona de trecere la nivel cu calea ferată. În autoturism se aflau patru persoane, dintre care una s-a autoevacuat, iar trei erau încarcerate.

Cele patru victime au fost preluate de ambulanțe, astfel:

pacient de 62 ani, cu politraumatisme, a fost preluat de ambulanța SAJ;

pacientă de 59 de ani, cu politraumatisme, a fost preluată de ambulanța EPA Vaslui ;

victima de sex feminin, de 52 ani, care a fost declarată decedată de echipajul TIM;

victima de sex feminin, de 34 ani, cu membru superior amputat ( a fost solicitat elicopterul SMURD pt a fi transportată la Iași).

FOTO: ISU Vaslui