Actualizare: În urma exploziei unui pneu, s-a produs un accident în lanț. „În timp ce un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din Români, conducea un autoturism, pe DN2, în localitatea Horia, din direcția Roman către Bacău, datorită unei defecțiuni tehnice, respectiv explozia unei anvelope, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pătrunzând pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 75 de ani. Ulterior și-ar fi continuat deplasarea pe sensul opus, intrând în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, pe care l-ar fi proiectat într-un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, ce se deplasa pe sensul Roman către Bacău”, anunță Poliția Neamț.

Au fost cinci răniți, respectiv primul conducător auto și alți trei pasageri cu vârste de 33, 2, respectiv un an și a unui alt pasager, în vârstă de 55 de ani, din al treilea vehicul. Minorul de un an a suferit leziuni grave pentru care a fost transportat la o clinică din Iași. Nici unul dintre conducătorii auto nu era sub influența băuturilor alcoolice.

Actualizare: Traficul este deviat pe ruta ocolitoare DJ 157 Trifești

Știre inițială: Un eveniment rutier în care au fost implicate patru vehicule a avut loc cu puțin timp în urmă în localitatea Horia. Din primele sunt mai multe victime din care una a rămas blocată în autoturism. Se pare că sunt răniți și doi copii, unul de un an și un altul de doi ani și jumătate. La fața locului intervin militarii din cadrul ISU Neamț, salvatorii de la Ambulanță și echipaje de la Serviciul Rutier Neamț.

Vom reveni cu amănunte.

(G. S.)