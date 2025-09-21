FOTO. Accident cu victime în municipiul Piatra Neamț

Actualizare: IPJ Neamț a emis un comunicat în care a descris modul în care s-a produs accidentul.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr, în vârstă de 27 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism, pe strada 1 Decembrie 1918, în Piatra-Neamț, în proximitatea unui marcaj pietonal ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, ce se deplasa în fața sa, care ar fi fost proiectat la rândul său în față, accidentând o femeie, în vârstă de 37 de ani, ce se afla angajată în traversarea străzii, pe marcajul pietonal.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea pietonului și a unei pasagere, în vârstă de 22 de ani, din Suceava, din al doilea autoturism.

Conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

În cazul pietonului a rezultat o valoare de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

Știre inițială: În această după-amiază, 21 septembrie, pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Piatra Neamț s-a produs un accident în care au fost implicate două autoturisme și un pieton. În urma impactului, două persoane au fost rănite.

La fața locului au intervenit pompierii din cadru ISU Neamț, care au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Poliția urmează să stabilească împrejurările producerii evenimentului.

Revenim cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile.

Denisa POPA