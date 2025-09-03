Un eveniment rutier soldat cu trei răniți, între care un copil în vârstă de 4 luni, a avut loc pe 3 septembrie, în localitatea Izvoare din comuna Dumbrava Roșie. Apelul pentru ajutor prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 07:35. S-a anunțat că un autoturism în care se aflau trei persoane a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

La sosirea forțelor de intervenție ocupanții erau ieșiți din mașină. „Un bărbat de 24 de ani, o femeie de 22 de ani si un bebeluș de 4 luni au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluate de echipajele SAJ și SMURD. Ulterior, toate persoanele au fost transportate la UPU Piatra-Neamț”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

FOTO: ISU Neamț

(G. S.)