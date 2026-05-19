FOTO. Accident cu trei mașini la Podoleni: trei persoane au ajuns la spital

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc în această dimineață, în comuna Podoleni, județul Neamț, în jurul orei 07:50.

La fața locului au intervenit pompierii de la Punctul de lucru Roznov, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, alături de echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate două autoturisme aflate în mers și unul parcat. În cele două mașini care circulau se aflau trei persoane, toate reușind să iasă din vehicule până la sosirea echipajelor de intervenție.

O femeie de 51 de ani și doi bărbați, de 33 și 45 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceștia au fost preluați de echipajele SMURD și SAJ și transportați la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au intervenit pentru curățarea carosabilului de resturile rezultate în urma impactului.

