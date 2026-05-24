Foto. Accident cu răniți la Târgu-Neamț

Actualizare: „În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 21 de ani, din aceeași localitate, conducea un autoturism pe bulevardul Ștefan cel Mare, din orașul Târgu-Neamț, la efectuarea unui viraj la stânga, nu s-ar fi asigurat corespunzător, intrând în coliziune unui ansamblu de vehicule care se deplasa din sens opus și pe care l-ar fi proiectat în alte 3 autoturisme parcate. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului autoturismului, și a unui tânăr de 26 de ani, pasager în autoturism, ambii fiind transportați la o unitate medicală”, conform IPJ Neamț. Nici unul dintre conducătorii auto nu era sub influența alcoolului.

FOTO: IPJ Neamț

Știre inițială: Aseară, în jurul orei 23:30, la ieșirea din Târgu-Neamț, în zona stației Socar, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului, două persoane au fost rănite ușor, iar alte trei autoturisme parcate au fost avariate. Potrivit martorilor, unul dintre șoferi nu ar fi acordat prioritate.

C.T.S.