Un eveniment rutier soldat cu cinci persoane rănite, între care un copil de 2 ani, a avut loc pe 18 august în localitatea Vânători-Neamț. Apelul pentru ajutor prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 16:45. Din primele date s-a stabilit că au fost implicate două autoturisme în care se aflau patru adulți si doi minori. În urma impactului ambele vehicule au părăsit partea carosabilă, au lovit un gard, apoi o fântână. Au intervenit militarii de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, Ambulanța Neamț și polițiștii rutieri.

„La sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele erau ieșite din cele două autoturisme. Cinci persoane, (un bărbat și trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani și un copil de aproximativ 2 ani) au necesitat îngrijiri medicale. Acestea au fost asistate medical la locul evenimentului de echipajele SMURD și SAJ și ulterior au fost transportate la CPU Târgu-Neamț”, anunță ISU Neamț. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea evenimentului nedorit.

