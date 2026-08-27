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FOTO. A început asfaltarea pe strada Ștefan cel Mare din Piatra Neamț: primăria suportă doar jumătate din costuri

de Vlad Bălănescu

Strada Ștefan cel Mare, una din cele mai circulate artere rutiere din Piatra-Neamț, va fi mai ușor de parcurs în această toamnă, odată cu asfaltarea ei completă după încheierea lucrărilor de schimbare a rețelelor de utilități din subteran.

Zilele acestea, pe un prim tronson – cel cuprins între Cimitirul Eternitatea și Colegiul Tehnic Forestier – au început operațiunile de frezare și de asfaltare. Intervenția primăriei pe întreaga stradă presupune reparații și turnare îmbrăcăminte de beton asfaltic BAPC16 (grosime de 4 cm) pe o suprafață totală de 6100 mp.

De menționat că primăria suportă financiar doar lucrările efectuate pe o bandă de mers, pentru cealaltă costurile fiind asigurate de operatorul care a intervenit pentru modernizarea rețelelor de gaz din subteran.

Primarul Adrian Niță a precizat că această regulă se aplică pentru toate situațiile în care operatorii de utilități efectuează săpături pe arterele rutiere din oraș, ei fiind obligați să aducă la starea inițială carosabilul nu numai în zona de săpătură, ci pe întreaga bandă.FOTO. A început asfaltarea pe strada Ștefan cel Mare din Piatra Neamț: primăria suportă doar jumătate din costuri

Primar Adrian Niță: Fără cârpeli și fără jumătăți de măsură: Asfaltăm Strada Ștefan cel Mare!

Dragi pietreni,

Știu cât de mult a fost așteptată reabilitarea străzii Ștefan cel Mare. Este o arteră importantă a orașului nostru, iar starea ei a fost un motiv constant de nemulțumire pe care l-am înțeles pe deplin.

Așa cum v-am promis încă de la începutul mandatului meu, regulile s-au schimbat în Piatra-Neamț.  Nu mai accept peticeli sau lucrări făcute de mântuială!

Cei de la Delgaz Grid, dar și orice altă companie furnizoare de servicii care intervine în carosabil, au acum obligația clară de a nu mai acoperi doar șanțul sau „canalul” unde au lucrat.

Pe banii lor, pe sensul pe care s-a intervenit, refacerea este completă, pe toată banda de circulație! Celălalt sens de mers este preluat și refăcut integral de către Primărie.FOTO. A început asfaltarea pe strada Ștefan cel Mare din Piatra Neamț: primăria suportă doar jumătate din costuri

Pentru că mai sunt câteva racorduri la rețeaua de gaz de finalizat, am decis să acționăm etapizat, ca să nu pierdem timpul și să nu ne prindă sezonul rece cu strada nemodernizată.

Am început deja primul tronson, de la Cimitir până la Liceul Forestier, iar pe măsură ce companiile își încheie racordurile, continuăm în forță cu turnarea covorului de asfalt pe întreaga stradă!

Cuvântul dat rămâne cuvânt: în acest mandat, pas cu pas, vom reabilita și asfalta toate străzile din Piatra-Neamț — fie că vorbim de arterele principale, fie de străzile din cartiere.

Sunt în fiecare zi pe șantierele din oraș și mă asigur că lucrările se fac la standardele pe care le meritați.

Vă mulțumesc pentru răbdare și încredere!”

Primăria Piatra Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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