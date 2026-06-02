FOTO. 30 ani de rugby feminin în România și județul Neamț

Prima formaţie de rugby feminin înregistrată oficial în România, Rugby Club Venus RIFIL 1991, serbează 30 de ani de la înfiinţare. Pe 1 iunie 1996, profesorul Eusebiu Popa, un antrenor dedicat acestui sport, a pus bazele clubului care pe 15 august 1996 a fost afiliat la Federaţia Română de Rugby. Un an mai târziu, era înregistrat primul meci oficial de rugby feminin la Piatra Neamţ. Și astăzi, ”Mâtzele negre”, marca înregistrată, demonstrează că acest sport înseamnă: pasiune, disciplină, respect, solidaritate, integritate, atitudine și imagine. Din primăvara acestui an, din lotul ”Mâtzelor negre” fac parte și fete din grupa de la Rădăuți. Un nou început!

Profesorul Eusebiu Popa:

”Parcă mai ieri am pornit la drum pe terenul din Ștrand cu fetele de la Economic și Pedagogic. Lumea sportului privea cu neîncredere noua echipă. <<Ce mai vrea ăsta?>> sau că nu sunt normal. Acum am pornit la drum cu o nouă generație a Mâtzelor negre, U8 și U10, la Rădăuți, într-un loc unde nu a existat rugby. Mulțumesc domnilor directori, profesori de educație fizică, doamnelor învățătoare de la școlile gimnaziale <<Bogdan Vodă>>, <<Gheorghe Popadiuc>> și <<Dimitrie Cantemir>>, dar și părinților. Vom continua selecția și la celelalte unități de învățământ din zonă. Recent, o parte din fete au participat la Campionatul de Minirugby Moldova de la Bârlad și sperăm pe 6 iunie să jucăm la Timișoara – Beach Rugby, ajutat de Amalia Buftea. Mulțumesc tuturor generațiilor, colaboratorilor și antrenorilor care au fost alături de la începuturi și până acum.”

Cu un palmares impresionat, atât pe plan național, cât și internațional, Rugby Club Venus RIFIL 1991 reprezintă astăzi certificatul de naștere al rugby-ului feminin românesc. În anul 2000, fetele s-au clasat pe locul 3 la «Heineken Rugby Sevens», competiţie derulată la Amsterdam (Olanda). În sezonul 2005 – 2006, titlul naţional la rugby feminin, senioare, a ajuns la Piatra Neamț. În 2006, în Franţa, cu echipa naţională feminină s-a câştigat Grupa B valorică, fiind înregistrată promovarea. Tot în 2006, de data aceasta cu formaţia Venus, s-a obţinut locul întâi la un turneu de rugby în 10, în Belgia. 2013 aduce locul III la Campionatul Naţional de Junioare, după numai 6 luni de antrenament. Doi ani mai târziu, în 2015, nemțencele au participat la «United World Games», din Germania, obținând locul al treilea. Tot pe podium, s-a clasat echipa și la Rugbylja Cup de la Milano, în 2016. Palmaresul intern presupune titlurile de campioane naţionale la senioare (2005 şi 2006), vicecampioane naţionale la senioare (2007 şi 2008), locul 3 la junioare (2013), locul 4 la junioare (2012), câştigarea campionatului regional la junioare mici U14, în 2017.

”Nu este o viață plină de lapte și miere. Nu ne naștem învățați, poate doar talentați! Până la urmă, orice jucător poate confirma că rugbyul înseamnă 1% TALENT și 99% MUNCĂ, SACRIFICIU. Și această muncă … este grea. Ne ghidăm după un principiu #CalitateNuCantitate, de aceea am fost, sunt și voi rămâne un om al disciplinei, respectului indiferent de problemele medicale! Chiar dacă în ultimii ani au fost perioade mai grele #POVESTEA CONTINUĂ cu sprijinul RIFIL, TEMAD România, CHIMCOMPLEX Borzești, DINAMIC 92, TCE Agricultură, ROPHARMA, COMPASTRU TRAVEL, SERVASCOM, PROMOTOP Iași, Asociația ”Mingea Ovală”, OVAL SPORT, VitaminAqua, ACERBIS România, Primăria comunei Bodești”. – profesorul Eusebiu Popa.

Astăzi, Venus Club se poate lăuda cu reprezentante în echipa națională a României, dar și cu jucătoare la echipele din prima ligă: Loredana Juncanariu, Georgiana Gabor, Diana Mândrilaș și Irina Hîrjete, care este primul comisar român în sistemul european de rugby. Astăzi, #matzelenegre, un adevărat brand românesc, se antrenează pe terenul de la Bodești (Neamț) și Rădăuți (Suceava), iar profesorul Eusebiu Popa se încăpățânează să mențină pepiniera de la Neamț și mai nou de la Rădăuți. Actualul lot este compus din: Sofia Munteanu, Alesia Munteanu, Teodora Bongiac, Adriana Lois Buliga, Andra Rusu, Anastasia Juravle, Andrada Gabăr, Elena Ududec, Ennisa Purice , Debbie Purice și Alexandra Griguș.