FOTO. 135.000 de cartușe de vânătoare, oprite la Albița. Transportul către Republica Moldova nu avea avizele necesare

Un transport cu 135.000 de cartușe de vânătoare a fost depistat, duminică, 1 noiembrie 2026, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Muniția urma să ajungă în Republica Moldova, însă transportul nu avea avizul de tranzit necesar și nu respecta condițiile legale privind asigurarea pazei.

Verificările au fost efectuate în cadrul unui plan comun de acțiune de polițiștii Serviciului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui și de polițiștii de frontieră. Aceștia au controlat un ansamblu rutier condus de un bărbat în vârstă de 57 de ani, cu cetățenie română și moldovenească. În urma verificării documentelor și a unui control amănunțit, realizat cu sprijinul lucrătorilor Biroului Vamal Albița, autoritățile au descoperit muniția de vânătoare, încărcată dintr-un depozit de pe teritoriul României. Potrivit IPJ Vaslui, transportul nu era însoțit de avizul de tranzit eliberat de Poliția de Frontieră Română și nu beneficia de paza asigurată de efective ale Jandarmeriei, conform prevederilor legale.

Întreaga cantitate de muniție a fost indisponibilizată. Polițiștii au deschis cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată. Ancheta va fi continuată de Serviciul de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui.

Ioana Mărcuțianu

Imagini: IPJ Vaslui