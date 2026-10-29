FOTO 130 de copii au participat la Festivalul de Minihandbal „Cristi Bursuc” de la Târgu-Neamț

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Neamț, în colaborare cu Clubul Sportiv Școlar Târgu-Neamț, a organizat, pe 28 octombrie, cea de-a doua ediție a Festivalului de Minihandbal „Cristi Bursuc”. Evenimentul s-a desfășurat în sala de sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Târgu-Neamț.

La competiție au participat 13 echipe din județul Neamț: patru de băieți, șase de fete și trei de babyhandbal. Copiii au fost din clasele a II-a, a III-a și a IV-a, la care s-au adăugat și începători din clasa a V-a. Pe teren au intrat echipe de la CSS Târgu-Neamț, LPS Piatra-Neamț, LPS Roman, CSS Roman, ACS Eternul Fizic Roznov, HC Pietricica Piatra-Neamț și AS Sportul Piatra-Neamț. În total, aproximativ 130 de copii au luat parte la festival.

Un nume important pentru handbalul nemțean

Festivalul poartă numele lui Cristinel Bursuc, fost handbalist originar din Târgu-Neamț, care a încetat din viață în septembrie 2024. Prima ediție a competiției dedicate memoriei sale a fost organizată de DJST Neamț pe 25 octombrie 2025.

Cristinel Bursuc a făcut parte din echipa CSS Piatra-Neamț care a câștigat titlul de campioană națională la handbal masculin, juniori I, în 1986. Ulterior, a evoluat la nivel de seniori pentru Relonul Săvinești, formație care a obținut medalii în Campionatul Național în anii ’90 și a atras numeroși iubitori ai handbalului în Sala Ceahlăul din Piatra-Neamț.

A reprezentat România și la nivel internațional, în echipele naționale de juniori și tineret. A câștigat medalii de argint la Balcaniada de tineret din 1987 și 1988, iar în 1989 a făcut parte din reprezentativa de tineret a României care a ocupat locul al VIII-lea la Campionatul Mondial desfășurat în Spania. Prin organizarea acestui festival, memoria fostului handbalist este păstrată vie, iar cei mai tineri sportivi au ocazia să descopere și să practice un sport cu tradiție în județul Neamț.

C.T.S.