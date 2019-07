Un eveniment inedit a avut loc astăzi, în sala de ședințe a primăriei Târgu Neamț. Două generații de fotbaliști s-au întâlnit pentru a fi premiați și pentru a demonstra că merită să fie susținuți de comunitatea oamenilor de afaceri și administrația locală. Dacă inițial scopul întâlnirii a fost ca echipa de fotbal a Clubului Sportiv Școlar (grupa 2008) să fie premiată de către primarul Daniel Harpa, pentru câștigarea unui turneu din Grecia, evenimentul s-a transformat într-o dorință comună de a susține fotbalul din urbe. La eveniment au participat și oameni de afaceri locali care și-au arătat intenția de a investi în echipa de fotbal Ozana, recent promovată în Liga a III-a.

„Domnul primar a dorit să premieze copilașii la grupa 2007-2008 a Clubului Sportiv Școlar Târgu Neamț. Am avut un turneu internațional în Grecia, pe care l-am câștigat. Cei mici au primit medalii, diplome și suc. Țin să menționez că deplasarea și echipamentul au fost sponsorizate de către primărie. Noi am prezentat cupa turneului”, ne-a declarat prof. Radu Miron, antrenorul echipei.

„A fost un turneu organizat de către Stelele viitorului din București, ce s-a desfășurat la finalul lunii iunie. Acești copii au ieșit campioni județeni în anul școlar 2018-2019, în campionatul județean, grupa de vârsta 11 ani. S-au calificat și la faza zonală, organizată la Suceava, unde au ieșit pe locul 2 și la care au participat echipe din toate cele opt județe din Moldova. La turneul din Grecia copiii au obținut performanța de a ieși pe locul întâi, la categoria anul 2008, în condițiile în care au participat echipe din Grecia, Anglia, Ucraina și România. Domnul profesor Radu Miron a obținut premiul pentru cel mai bun antrenor de la turneu, iar jucătorul Mihnea Pavel a obținut titulul de cel mai bun jucător. Ne-am deplasat la acest turneu cu ajutorul părinților care au plătit cazarea și masa pe timpul celor șase zile, iar primăria ne-a ajutat cu transportul și echipamentul de prezentare. Am jucat și cu Viitorul, academia lui Hagi, cu FCSB-ul, cu nume mari din fotbal. Suntem mândri că am fost singura echipă din Moldova care a participat la acest turneu și l-am câștigat. Este meritul copiilor, al părinților, este meritul antrenorilor și al primăriei”, a declarat prof. Laurențiu Pavel, directorul de la CSS Târgu Neamț.

„Am decis să premiez acești copii, pentru că au obținut un rezultat excepțional și am considerat că merită. Am dorit să fac legătura dintre echipa mare și cei mici. Vreau să-i încurajez în acest fel, să continue ce au început. Încercăm să-i promovăm pe acești copii talentați la echipa mare de fotbal a orașului. În cadrul acestei premieri am avut o întâlnire și cu oameni de afaceri din oraș, care și-au exprimat dorința de a sprijini fotbalul din Târgu Neamț și, în general, sportul. Handbalul, fotbalul și alte sporturi. Dar cel mai mult și-au exprimat dorința de a susține echipa de fotbal Ozana, pentru a o menține în Liga a III-a”, ne-a declarat primarul Daniel Harpa.

C.T. STURZU