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Fotbal, Liga a III-a, seria 1: liderul a câștigat deja la Bacău, iar Ceahlăul joacă derby-ul codașelor cu Pașcani

de Sofronia Dan

Liderul CSM Vaslui și-a făcut deja treaba în etapa a VIII-a din Seria 1 a Ligii a III-a: a câștigat vineri, în deplasare, cu FC Bacău 2, scor 4-2, și își consolidează primul loc. Restul de cinci meciuri se joacă sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 15:00.

La Bacău, gazdele au marcat prin Radu Păun și Cristian Ivanovici, iar vasluienii au punctat prin Cristian Sonea, Bogdan Istratie, Robert Rusu și Eduard Ponea. CSM Vaslui, neînvinsă în acest sezon, venise în această rundă din postura de lider, cu 19 puncte după șapte etape.

Derby-ul subsolului clasamentului se joacă la Piatra-Neamț, unde Ceahlăul, aflată încă în căutarea primei victorii a sezonului, primește acasă ultima clasată, CSM Pașcani. Pietrenii vin după 1-1 la Adjud și văd în meciul cu lanterna roșie șansa de a schimba clasamentul și atmosfera din jurul echipei.

Programul complet al Seriei 1, etapa a VIII-a:

  • FC Bacău 2 – CSM Vaslui 2-4 — jucat vineri
  • Ceahlăul Piatra Neamț – CSM Pașcani — sâmbătă, ora 15:00
  • Viitorul Onești – AFC Odorheiu Secuiesc — sâmbătă, ora 15:00
  • CS USV-CSM Iași – Bradul Putna — sâmbătă, ora 15:00
  • CSM Adjud – CS Gheorgheni — sâmbătă, ora 15:00
  • KSE Târgu Secuiesc – Aerostar Bacău — sâmbătă, ora 15:00

Autor:

Sofronia Danhttp://zch.ro
Reporter cu 30 de ani de experiență, lucrează în mass-media din 1996, debutând la Monitorul de Neamț. A mai scris pentru cotidianele Evenimentul Zilei București și Adevărul. De câteva luni își desfășoară activitatea la Mesagerul de Neamț și Zch.ro. Este specializat în domeniile politică, administrație, social/actualitate, justiție, eveniment, sport.
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