Fostul senator de Neamț, Liviu Bumbu a încetat din viață

Octavian- Liviu Bumbu, fost senator de Neamț a încetat din viață miercuri, 15 octombrie, la vârsta de 70 de ani.

Va fi înmormântat în cimitirul din comuna Ulmi, județul Giurgiu, în apropiere de București.

De profesie agronom, el a ocupat mai multe funcții publice printre care: secretar de stat în Ministerul Agriculturii în Guvernul Boc și director al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Neamţ.

Un fost coleg, Marian Enache, fost deputat de Neamț și președinte al Curții Constituționale a României a transmis un mesaj de condoleanțe: „Am resimțit, în plan uman, ca un șoc vestea trecerii în neființă a fostului senator de Neamț, Octavian Liviu Bumbu. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Marian Enache pentru Mesagerul de Neamț.