Fostul primar al comunei Zănești, păstrat sub control judiciar

Trimiterea în judecată a lui Ioan Filip, fostul primar al comunei Zănești acuzat de fapte de corupție (amănunte aici) nu a însemnat și revocarea controlului judiciar. După ajungerea dosarului pe rolul Tribunalului Neamț, judecătorii au decis menținerea celei mai blânde măsuri preventive. Cu toate interdicțiile inițiale, inclusiv aceia de a exercita funcția de primar al comunei Zănești. Asta în condițiile în care Ioan Filip a pierdut mandatul după ce nu a putut desfășura prerogativele aferente funcției timp de 6 luni consecutive într-un an calendaristic (amănunte aici). Între timp ordinul de prefect a fost contestat în instanță, iar deocamdată judecătorii au respins cererea de suspendare a actului administrativ, în timp ce solicitarea de anulare a documentului se judecă (amănunte aici).

Momentan Ioan Filip are de respectat mai multe obligații și interdicții, pentru că solicitarea de modificare a acestora a fost respinsă de instanța de fond. „Respinge, ca nefondată, solicitarea formulată de inculpatul prin intermediul apărătorului ales, având ca obiect modificarea conținutului obligațiilor impuse pe durata măsurii preventive. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod de procedură penală, atrage atenția inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive, în condițiile prevăzute de lege”, conform Tribunalului Neamț. Decizia nu este definitivă și a fost contestată.

Totul a început în noiembrie anul trecut când în Zănești au avut loc mai multe percheziții, inclusiv la primărie și la locuința primarului. În ce-l privește pe Ioan Filip cercetările au durat mai mult, dar între timp parte din acuzați au ajuns la instanță de judecată cu acorduri de recunoaștere a faptelor (amănunte aici și aici).