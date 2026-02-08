Fostul ministru Răzvan Cuc plasat în arest la domiciliu

Fostul ministru al Transporturilor, nemțeanul Răzvan Cuc, a scăpat de arestul preventiv în dosarul în care este acuzat că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei. Judecătorii Tribunalului București l-au plasat pe Răzvan Cuc în arest la domiciliu, aceeași decizie vizându-l și pe celălalt inculpat din dosar, Cătălin Daniel Bușe.

Avocații celor doi au făcut solicitarea, iar instanța a admis-o, cu respectarea anumitor condiții.

„Admite cererea şi înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri faţă de inculpaţii Buşe cătălin Daniel si Alexandru Răzvan Cuc. (…) Impune inculpaţilor ca, pe perioada măsurii preventive a arestului la domiciliu, să nu părăsească, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, cu excepţia prezentării în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora, imobilul în care locuiesc”, se arată în decizia Tribunalului Bucureşti.

Condițiile arestului la domiciliu

Atât Răzvan Cuc, cât și celălalt inculpat, trebuie să respecte condițiile impuse de judecători pe timpul arestului la domiciliu. Printre obligațiile impuse se numără:

– prezentarea în fața organelor judiciare sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemaţi;

– să nu comunice direct sau indirect cu martorii Mihai Alecu, Alina Mihaela Niţă (judecător, soția primarului de Piatra-Neamț), Costel Barbu şi Ciprian Constantin Şerban (ministrul Transporturilor);

– să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele lor de existență.

Instanţa le atrage atenţia că, în cazul încălcării cu rea-credinţă a arestului la domiciliu sau a obligaţiilor care le revin pe durata acestuia, măsura actuală poate fi înlocuită cu cea a arestării preventive. În plus, cei doi riscă, în cazul părăsirii fără drept a domiciliului, să fie acuzați de evadare.

„Pune în vedere inculpaţilor cazurile şi condiţiile în care aceştia pot părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu (pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora; în cazuri urgente, pentru motive întemeiate, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza)”, precizează instanța de judecată.

Reamintim cititorilor noștri că fostul parlamentar PSD de Neamț, Răzvan Cucu este judecat pentru intermedierea unei mite care urma să fie dată directorului general al Registrului Auto Român (RAR) în schimbul reînnoiirii unui acord-cadru. Acordul-cadru de 23 de milioane de lei viza asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor, potrivit informațiilor venite din zona anchetatorilor.

Angela Croitoru